Стивен Эй Смит назвал самого вероятного чемпиона НБА в этом сезоне
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Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» при определённых условиях являются фаворитами в борьбе за титул чемпионов НБА в сезоне-2021/2022.
«Я устал от вопросов. Всё, что я знаю — стоит смотреть -за „Голден Стэйт Уорриорз“. Если Клей Томпсон и Джеймс Уайзман вернутся, а остальная команда останется здоровой, то они выиграют этот чёртов чемпионат», — написал в своём «твиттере» Стивен Эй Смит.
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал шесть побед в семи встречах в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и делит первое место в Западной конференции с «Ютой Джаз».
Ранее Стивен Эй Смит прокомментировал скандальные заявления легенды НБА Скотти Пиппена о Майкле Джордане.
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