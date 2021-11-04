Определён MVP сентября и октября в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября.
Московский клуб выиграл все четыре встречи на старте сезона (с «Цмоки-Минском», «Нижним Новгородом», «Зелёна Гурой» и «Пармой») и по итогам сентября и октября оставался единственной командой без поражений в чемпионате.
Иффе Лундберг был лидером ЦСКА на старте сезона, в среднем набирая 14,3 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи с показателем эффективности 15,5 балла.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ московский ЦСКА проведёт 7 ноября в Казани. Соперником армейцев станет УНИКС.
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
17:26
-
16:45
-
15:45
-
14:52
-
14:16
-
13:56
-
12:51
-
11:56
-
11:30
-
10:47
-
09:36
-
08:55
-
08:49
-
07:48
-
05:39
-
04:40
-
00:50
-
00:07
- 3 ноября 2021
-
23:50
-
23:36
-
22:48
-
21:17
-
21:12
-
20:33
-
20:17
-
19:23
-
18:17
-
17:17
-
17:08
-
16:24
-
15:55
-
14:46
-
13:57
-
13:05
-
11:44
Партнерский контент