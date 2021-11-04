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Определён MVP сентября и октября в Единой лиге ВТБ

Определён MVP сентября и октября в Единой лиге ВТБ
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Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября.

Московский клуб выиграл все четыре встречи на старте сезона (с «Цмоки-Минском», «Нижним Новгородом», «Зелёна Гурой» и «Пармой») и по итогам сентября и октября оставался единственной командой без поражений в чемпионате.

Иффе Лундберг был лидером ЦСКА на старте сезона, в среднем набирая 14,3 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи с показателем эффективности 15,5 балла.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ московский ЦСКА проведёт 7 ноября в Казани. Соперником армейцев станет УНИКС.

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