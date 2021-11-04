Новый мэр Нью-Йорка собирается принять меры, которые решат ситуацию Кайри Ирвинга

Выборы на должность мэра Нью-Йорка выиграл представитель Демократической партии Эрик Адамс. Политик рассказал, что планирует смягчить городские требования к вакцинации. Это может повлиять на ситуацию со звездой «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, который сейчас не может посещать домашние матчи клуба из-за отказа от вакцинации.
«Эрик Адамс вновь заговорил о возможности пересмотра городских правил вакцинации, когда он вступит в должность в начале января. По словам источников, близких к Кайри Ирвингу, в его лагере есть надежда, что изменения коснутся спортсменов и разрешат ситуацию с Кайри», — написал в своём «твиттере» известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Из-за того, что Ирвинг не получил допуска к домашней арене, «Бруклин» решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста.
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