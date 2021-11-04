Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый мэр Нью-Йорка собирается принять меры, которые решат ситуацию Кайри Ирвинга

Новый мэр Нью-Йорка собирается принять меры, которые решат ситуацию Кайри Ирвинга
Комментарии

Выборы на должность мэра Нью-Йорка выиграл представитель Демократической партии Эрик Адамс. Политик рассказал, что планирует смягчить городские требования к вакцинации. Это может повлиять на ситуацию со звездой «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, который сейчас не может посещать домашние матчи клуба из-за отказа от вакцинации.

«Эрик Адамс вновь заговорил о возможности пересмотра городских правил вакцинации, когда он вступит в должность в начале января. По словам источников, близких к Кайри Ирвингу, в его лагере есть надежда, что изменения коснутся спортсменов и разрешат ситуацию с Кайри», — написал в своём «твиттере» известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Из-за того, что Ирвинг не получил допуска к домашней арене, «Бруклин» решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста.

Новость по теме
Владелец «Бруклина» высказал отношение к отстранённому Кайри Ирвингу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021