ESPN составил рейтинг лучших снайперов НБА за последние 25 лет

Знаменитое североамериканское издание ESPN составило рейтинг лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации за последние 25 лет, основываясь в основном на трёхочковых бросках.



Возглавил рейтинг звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, чей процент реализации трёхочковых составил 43,2%. Любопытно, что, начиная со второй строчки, процент реализации трёхочковых уже не имел для составителей рейтинга решающего значения.



Рейтинг ESPN:



1. Стефен Карри — 43,2%

2. Рэй Аллен — 40%

3. Дирк Новицки — 38%

4. Кевин Дюрант — 38,2%

5. Клэй Томпсон — 41,9%.



Ранее стало известно, что Стефен Карри недоволен своим нынешним положением в «Голден Стэйт». Игрок не одобряет текущую политику руководства клуба.

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