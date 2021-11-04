ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив дома «Фенербахче»

Московский ЦСКА на домашней площадке проиграл турецкому «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 91:82 в пользу подопечных Саши Джорджевича. Поражение стало для армейцев третьим подряд в Евролиге.
На паркете с первых минут была равная борьба, но команда гостей добивалась небольшого преимущества по итогам каждой четверти. К большому перерыву «Фенербахче» оторвался на пять очков, в третьем игровом отрезке турецкие баскетболисты увеличили преимущество ещё на два очка. В четвёртой четверти ЦСКА стремился сделать камбэк, но не добился успеха.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» лидером по набранным очкам стал экс-баскетболист армейцев Нандо Де Коло (18 очков).
В параллельном матче сербская «Црвена Звезда» не испытала проблем с греческим «Панатинаикосом» — 81:48. Победа позволила команде Деяна Радонича прервать полосу поражений из четырёх матчей.
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