Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив дома «Фенербахче»

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив дома «Фенербахче»
Комментарии

Московский ЦСКА на домашней площадке проиграл турецкому «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 91:82 в пользу подопечных Саши Джорджевича. Поражение стало для армейцев третьим подряд в Евролиге.

На паркете с первых минут была равная борьба, но команда гостей добивалась небольшого преимущества по итогам каждой четверти. К большому перерыву «Фенербахче» оторвался на пять очков, в третьем игровом отрезке турецкие баскетболисты увеличили преимущество ещё на два очка. В четвёртой четверти ЦСКА стремился сделать камбэк, но не добился успеха.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» лидером по набранным очкам стал экс-баскетболист армейцев Нандо Де Коло (18 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
82 : 91
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Клайберн - 26, Хэкетт - 15, Шенгелия - 10, Швед - 9, Фойгтман - 8, Боломбой - 6, Лундберг - 4, Курбанов - 3, Фарид - 1, Антонов, Ухов, Хоменко
Фенербахче: де Коло - 18, Веселы - 17, Букер - 13, Гудурич - 13, Шайок - 12, Полонара - 7, Хенри - 7, Дювериоглу - 2, Махмутоглу - 2, Биберович, Бирсен, Хазер

В параллельном матче сербская «Црвена Звезда» не испытала проблем с греческим «Панатинаикосом» — 81:48. Победа позволила команде Деяна Радонича прервать полосу поражений из четырёх матчей.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 48
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Уолтерс - 18, Холлинс - 11, Калинич - 10, Давидовац - 8, Добрич - 8, Митрович - 8, Кузмич - 7, Симонович - 5, Лазич - 4, Ускокович - 2, Лазаревич, Цирбес
Панатинаикос: Макон - 15, Сент-Рос - 10, Папаяннис - 8, Папапетру - 6, Перри - 5, Уайт - 2, Флойд - 2, Бохоридис, Каселакис, Манцукас, Феррелл, Эванс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021