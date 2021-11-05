«Филадельфия» обыграла «Детройт», «Атланта» уступила «Юте»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:98.



Самым результативным в составе победителей стал Сет Карри, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Джерами Грант, набравший 27 очков.



В другом матче «Юта Джаз» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 116:98.



У победителей самый результативный —Джордан Кларксон (30 очков). У хозяев — Трей Янг (21).



Также «Бостон Селтикс» в гостях победили у «Майами Хит» со счётом 95:78.



У победителей самый результативный —Джейлен Браун (17 очков). У хозяев — Джимми Батлер (20).