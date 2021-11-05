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«Филадельфия» обыграла «Детройт», «Атланта» уступила «Юте»

«Филадельфия» обыграла «Детройт», «Атланта» уступила «Юте»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:98.

Самым результативным в составе победителей стал Сет Карри, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Джерами Грант, набравший 27 очков.

В другом матче «Юта Джаз» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 116:98.

У победителей самый результативный —Джордан Кларксон (30 очков). У хозяев — Трей Янг (21).

Также «Бостон Селтикс» в гостях победили у «Майами Хит» со счётом 95:78.

У победителей самый результативный —Джейлен Браун (17 очков). У хозяев — Джимми Батлер (20).

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
78 : 95
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 20, Робинсон - 16, Адебайо - 13, Моррис - 9, Лоури - 6, Хироу - 6, Такер - 3, Дедмон - 2, Юртсевен - 2, Мартин - 1, Винсент, Гарретт, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Бостон Селтикс: Браун - 17, Шрёдер - 14, Несмит - 13, Лэнгфорд - 12, Тейтум - 10, Хорфорд - 10, Смарт - 9, Уильямс - 4, Притчард - 3, Уильямс - 3, Кантер, Паркер, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
98 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Янг - 21, Хантер - 14, Капела - 13, Коллинс - 13, Богданович - 8, Галлинари - 6, Хаертер - 6, Л. Уильямс - 5, Реддиш - 4, Луваву-Кабарро - 3, Джонсон - 2, Мэйс - 2, Дьенг - 1, Купер, Оконгву, Райт, Хилл
Юта Джаз: Кларксон - 30, Богданович - 23, Инглс - 19, Гобер - 13, Конли - 13, О'Нил - 9, Батлер - 5, Пэскелл - 2, Уайтсайд - 2, Азубуике, Гэй, Митчелл, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
98 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Грант - 27, Каннингем - 18, Олиник - 11, Хейз - 10, Джексон - 8, Бей - 7, Джексон - 7, Стюарт - 6, Джозеф - 2, Лайлз - 2, Гарза, Диалло, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит
Филадельфия Сиксерс: Карри - 23, Макси - 20, Эмбиид - 19, Милтон - 16, Ньянг - 14, Драммонд - 8, Тибулл - 5, Рид - 4, Бэсси, Грин, Джо, Коркмаз, Риллер, Симмонс, Спрингер, Харрис, Хенри
Комментарии
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