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Энтони Дэвис высказался о своей новой травме и отреагировал на потерю Леброна

Энтони Дэвис высказался о своей новой травме и отреагировал на потерю Леброна
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал получение небольшого повреждения. Игрок вывихнул большой палел на правой руке.

«Всё в порядке», — отметил Дэвис, слова которого у себя в «твиттере» приводит репортёр Майкл Корво.

Энтони также высказался о травме лидера калифорнийской команды — Леброна Джеймса.

«Нам просто нужно продолжать играть в баскетбол. Леброн — ключ к нашей командной игре, но сейчас он не с нами. Главное для коллектива — найти способ побеждать. У нас всё еще есть достаточно игроков, с помощью которых мы можем выигрывать баскетбольные матчи», — сказал Дэвис.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» уступил «Оклахоме-Сити Тандер» — 104:107.

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