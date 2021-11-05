Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом всё кончено

Эксперт: между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом всё кончено
Комментарии

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит критически высказался в адрес шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, который ранее нелицеприятно отзывался о своём бывшем товарище по команде — Майкле Джордане. В частности, Эй Смит не согласился со словами Скотти о том, что он сожалел по причине того, что не выразил соболезнования Джордану после смерти его отца. Стивен отметил, что у Пиппена было достаточно времени, чтобы поддержать Майкла, но он этого так и не сделал.

«Самая вопиющее, когда Пиппен сказал, что сожалеет, что не выразил соболезнования Майклу Джордану в связи с кончиной его отца. Но у него было три года, чтобы сделать это. Но этого так и не произошло. Майкл Джордан даже не думал об этом, а потом понял, что это могло быть сделано специально. Он перешёл черту, и этого оказалось достаточно. Теперь между ними всё кончено», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

Новость по теме
Пиппен: Джордану дали $ 10 млн за «Последний танец». Я с товарищами не получил ни цента
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021