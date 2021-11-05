Эксперт: между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом всё кончено

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит критически высказался в адрес шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, который ранее нелицеприятно отзывался о своём бывшем товарище по команде — Майкле Джордане. В частности, Эй Смит не согласился со словами Скотти о том, что он сожалел по причине того, что не выразил соболезнования Джордану после смерти его отца. Стивен отметил, что у Пиппена было достаточно времени, чтобы поддержать Майкла, но он этого так и не сделал.



«Самая вопиющее, когда Пиппен сказал, что сожалеет, что не выразил соболезнования Майклу Джордану в связи с кончиной его отца. Но у него было три года, чтобы сделать это. Но этого так и не произошло. Майкл Джордан даже не думал об этом, а потом понял, что это могло быть сделано специально. Он перешёл черту, и этого оказалось достаточно. Теперь между ними всё кончено», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.