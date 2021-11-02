Пиппен: Джордану дали $ 10 млн за «Последний танец». Я с товарищами не получил ни цента

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен посетовал, что его бывший одноклубник, легендарный Майкл Джордан, получил за документальный спортивный мини-сериал «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами, по его же словам, не заработал ни цента.



«Я не хочу сказать, что Майкл не стал бы суперзвездой, где бы он ни оказался. Он и впрямь большой талант. Но вот что ухудшает ситуацию, так это то, что Джордану дали $ 10 млн за «Последний танец». А я с товарищами не получил ни цента. А ведь мы в течение всего сезона позволяли камерам проникать в наши раздевалки, снимать наши тренировки, нашу жизнь», — приводит слова Пиппена GQ, ссылаясь на фрагмент из его биографии.