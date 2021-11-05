Канье Уэст: Коби Брайант говорил, что Скотти Пиппен — не человек

Известный рэпер Канье Уэст рассказал о совместных походах в спортзал с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом. По словам Уэста, Брайант восхищался игрой шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.



«Я ходил в один спортзал с Коби Брайантом. Нам не удалось поиграть в баскетбол вместе, но он показал мне видео со Скотти Пиппеном. Как вы знаете, у Пиппена очень широкий размах рук. Но Коби говорил не об этом, он говорил о том, как быстро Скотти передвигается. Коби говорил, что это не человек. Он учился у Пиппена и пытался понять, как у него получается так быстро двигаться», — рассказал Канье Уэст в интервью YouTube-Каналу REVOLT.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.

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