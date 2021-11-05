«Филадельфия» применила жёсткие меры в отношении Бена Симмонса

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс был оштрафован на $ 360 тыс. за пропущенный матч против «Индианы Пэйсерс», сообщает ESPN. По информации источника, клуб продолжит штрафовать Симмонса до тех пор, пока он не начнет сотрудничать с врачами команды по вопросам своего психического здоровья и выполнять другие обязательства, связанные с баскетболом.
При этом «Сиксерс» вернут зарплату Симмонса на счёт условного депонирования. Ранее деньги были сняты, когда игрок согласился на сотрудничество с клубом.
Ранее сообщалось, что Симмонс работал с врачами команды над лечением заболевания спины, однако не захотел встречаться с медиками, чтобы обсудить свою психологическую готовность к матчам.
При этом есть информация, что Симмонс летом встречался со специалистами в области психического здоровья при сотрудничестве с НБА. Подробности этих встреч Бен «Филадельфии» пока не сообщил.
Симмонс запросил обмен в другой клуб и отказался играть за «Филадельфию». Зарплата баскетболиста составляет $ 147 млн за четыре года.
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