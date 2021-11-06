«Бавария» уступила «Реалу», «Альба», «Олимпиакос» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге

Немецкая «Альба» одержала победу над литовским «Жальгирисом» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе и завершилась победой гостей со счётом 79:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Пер Эрикссон, набравший 16 очков. В составе «Жальгириса» 17 очков на свой счёт записал Тайлер Кавано.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» на домашней площадке обыграл «Монако». Встреча завершилась со счётом 86:65. В составе победителей по 18 очков набрали Тайлер Дорси и Ливио Жан-Шарль. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Александар Везенков. В составе гостей 12 очками отметился Альфа Диалло. Майк Джеймс набрал 7 очков за 26 минут 49 секунд игрового времени.

В другом матче дня «Маккаби» на выезде оказался сильнее «Басконии». Встреча завершилась со счётом 87:69 в пользу израильского клуба. В составе израильтян отличился Деррик Уильямс, набравший 21 очко. В составе хозяев 15 очков набрал Уэйд Болдуин.

В ещё одном матче игрового дня «Реал» одержал выездную победу над «Баварией» со счётом 80:76. В составе победителей 21 очко на свой счёт записал Гершон Ябуселе. В составе «Баварии» 20 очками отметился Огастин Рабит.