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«Бавария» уступила «Реалу», «Альба», «Олимпиакос» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге

«Бавария» уступила «Реалу», «Альба», «Олимпиакос» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге
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Немецкая «Альба» одержала победу над литовским «Жальгирисом» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе и завершилась победой гостей со счётом 79:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Пер Эрикссон, набравший 16 очков. В составе «Жальгириса» 17 очков на свой счёт записал Тайлер Кавано.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
05 ноября 2021, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
71 : 79
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Кавано - 17, Стрелниекс - 16, Лекавичюс - 11, Небо - 8, Кальнетис - 7, Гиффей - 5, Милакнис - 5, Блажевич - 2, Зоран Драгич, Лукошюнас, Улановас, Уэбстер
Альба: Эрикссон - 16, Да Силва - 15, Ламмерс - 10, Сикма - 10, Ло - 9, Блатт - 6, Зусман - 4, Олинде - 4, Тиман - 4, Кумадже - 1, Маттиссек, Смит

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» на домашней площадке обыграл «Монако». Встреча завершилась со счётом 86:65. В составе победителей по 18 очков набрали Тайлер Дорси и Ливио Жан-Шарль. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Александар Везенков. В составе гостей 12 очками отметился Альфа Диалло. Майк Джеймс набрал 7 очков за 26 минут 49 секунд игрового времени.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
05 ноября 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 65
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Дорси - 18, Жан-Шарль - 18, Папаниколау - 11, Уолкап - 11, Везенков - 10, Слукас - 8, Фалль - 5, Ларенцакис - 2, Принтезис - 2, Маккиссик - 1, Лунцис, Мартин
Монако: Диалло - 12, Анджушич - 11, Холл - 11, Мотеюнас - 9, Джеймс - 7, Бэйкон - 4, Грэй - 4, Уаттара - 3, Мотум - 2, Томас - 2, Бутсиэль, Ли

В другом матче дня «Маккаби» на выезде оказался сильнее «Басконии». Встреча завершилась со счётом 87:69 в пользу израильского клуба. В составе израильтян отличился Деррик Уильямс, набравший 21 очко. В составе хозяев 15 очков набрал Уэйд Болдуин.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
05 ноября 2021, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
69 : 87
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Болдуин - 15, Костелло - 13, Фонтеккио - 13, Нноко - 10, Гедрайтис - 9, Эноч - 5, Грейнджер - 4, Баррера, Куруцс, Маринкович, Седекерскис
Маккаби Тель-Авив: Деррик Уильямс - 21, Жижич - 16, Рейнольдс - 16, Эванс - 14, Нанналли - 12, Калояро - 5, Тейлор - 3, Блайзер, ДиБартоломео, Зив, Коэн, Уилбекин

В ещё одном матче игрового дня «Реал» одержал выездную победу над «Баварией» со счётом 80:76. В составе победителей 21 очко на свой счёт записал Гершон Ябуселе. В составе «Баварии» 20 очками отметился Огастин Рабит.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
05 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Рабит - 20, Хиллиард - 16, Томас - 11, Уолден - 10, Хантер - 10, Лучич - 7, Джедович - 2, Джордж, Обст, Уэйлер-Бэбб, Шиллинг, Ярамаз
Реал Мадрид: Ябуселе - 21, Льюль - 10, Абальде - 9, Пуарье - 9, Козёр - 7, Тавареш - 7, Фернандес - 5, Эртель - 5, Тэйлор - 4, Цаликис-Вукчевич - 3, Нуньес, Ханга
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