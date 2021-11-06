Роберт Сарвер хотел, чтобы стриптизерши в Финиксе беременели от игроков «Санз»

Владелец «Финикс Санз» Роберт Сарвер хотел, чтобы стриптизёрши из Аризоны беременели от звёзд НБА. Сарвер рассчитывал, что таким образом клуб получит преимущество на рынке свободных агентов.



«Когда «Санз» пытались подписать контракт с Ламаркусом Олдриджем в 2015 году, они узнали, что игрок хотел бы выступать рядом со своими детьми, живущими в Техасе. Тогда Сарвер сказал своим подчинённым: «Вот бы местные стриптизёрши тоже беременели от баскетболистов. В таком случае здесь будут жить их внебрачные дети, к которым они будут переезжать», — отметил журналист ESPN Бакстер Холмс.

«Многое из того, что он говорит, вызывает бурную реакцию. А кто ему запретит? Сарвер угрожает. Ему нравится эта неловкость. Ему нравится давать понять, что он главный. Он любит контроль. Он хочет контролировать каждую ситуацию и каждого человека», – сказал один из бывших сотрудников «Финикса» на условиях анонимности.

НБА официально начала расследование в отношении «Финикса» и Сарвера после публикации ESPN. Владельца «Санз» обвиняют в женоненавистничестве и расизме. Не исключено, что Сарвер потеряет клуб по итогам расследования.