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«Вашингтон» разгромил «Мемфис», «Бруклин» победил «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена

«Вашингтон» разгромил «Мемфис», «Бруклин» победил «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена (Веризон-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на своём паркете «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой «столичных» со счётом 115:87.

Наиболее значительный вклад в победу «Вашингтона» внесли Монтрезл Харрелл (18 очков и 8 подборов) и защитник Брэдли Бил (17 очков, 3 подбора и 7 передач). Самым результативным в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон (13 очков, 9 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 87
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Харрелл - 18, Бил - 17, Гэффорд - 15, Нето - 15, Кузма - 13, Динвидди - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Холидей - 6, Авдия - 5, Кисперт - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 13, Морант - 11, Бейн - 10, Уильямс - 9, Джонс - 7, Калвер - 6, Кларк - 6, Тиллман - 6, Адамс - 5, Кончар - 4, Мелтон - 4, Меррилл - 4, Альдама - 2, Андерсон, Брукс, Пон, Тийе

В параллельных матчах игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Детройт Пистонс» (96:90) благодаря трипл-даблу Джеймса Хардена (13 очков, 10 подборов и 10 передач), продлив выигрышную серию до 4 матчей. В другом матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (89:102).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
90 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 17, Олиник - 14, Бей - 12, Джозеф - 12, Джексон - 10, Стюарт - 8, Джексон - 7, Грант - 5, Лайлз - 5, Гарза, Диалло, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит, Хейз
Бруклин Нетс: Дюрант - 29, Олдридж - 16, Гриффин - 13, Харден - 13, Браун - 10, Харрис - 7, Миллз - 5, Бембри - 3, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Томас, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
89 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Энтони - 21, Картер - 13, Бамба - 12, Саггс - 12, Хэмптон - 11, Океке - 8, Вагнер - 7, Харрис - 3, Росс - 2, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Мюррей - 20, Васселл - 12, Уайт - 12, Янг - 12, Макдермотт - 10, Уокер - 7, Ойбанкс - 5, Бэйтс-Диоп - 2, Джонс - 2, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Пёлтль, Уискэмп, Форбс
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