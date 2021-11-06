«Вашингтон» разгромил «Мемфис», «Бруклин» победил «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена (Веризон-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на своём паркете «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой «столичных» со счётом 115:87.

Наиболее значительный вклад в победу «Вашингтона» внесли Монтрезл Харрелл (18 очков и 8 подборов) и защитник Брэдли Бил (17 очков, 3 подбора и 7 передач). Самым результативным в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон (13 очков, 9 подборов и 2 передачи).

В параллельных матчах игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Детройт Пистонс» (96:90) благодаря трипл-даблу Джеймса Хардена (13 очков, 10 подборов и 10 передач), продлив выигрышную серию до 4 матчей. В другом матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (89:102).