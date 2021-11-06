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«Голден Стэйт» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан» с разницей «+41»

«Голден Стэйт» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан» с разницей «+41»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев с разницей в «+41» со счётом 126:85.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Джордан Пул – 26 очков и 1 подбор. Защитник Стефен Карри набрал 19 очков и совершил 3 подбора и 6 передач.

Наиболее результативный игрок «Нью-Орлеана» — литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 20 очков, 15 подборов и 4 передач.

Таким образом, «Нью-Орлеан» потерпел 6-е поражение кряду, а «Голден Стэйт» одержал 7-ю победу со старта сезона, оступившись лишь единожды в игре с «Мемфис Гриззлиз» (101:104 ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 85
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Карри - 19, Пэйтон II - 17, Уиггинс - 16, Бьелица - 13, Грин - 8, Портер - 8, Ли - 6, Муди - 5, Тоскано-Андерсон - 4, Игуодала - 2, Куминга - 2, Даутин, Кьоцца, Луни, Томпсон, Уайзмен
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 20, Грэм - 12, Харт - 10, Саторански - 9, Александер-Уолкер - 8, Маршалл - 8, Мёрфи - 6, Альварадо - 5, Темпл - 5, Льюис - 2, Джонс, Ингрэм, Лозада, Уильямсон, Хоммс, Хэйс, Эрнангомес

В других матчах, завершавших игровой день, «Портленд Трэйл Блейзерс» победил «Индиану Пэйсерс» (110:106), а «Сакраменто Кингз» разгромил «Шарлотт Хорнетс» (140:110).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
110 : 106
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 27, Пауэлл - 25, Ковингтон - 19, Саймонс - 16, Нуркич - 10, Литтл - 7, Лиллард - 4, Нэнс - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 19, Тёрнер - 16, Сабонис - 15, ЛеВерт - 12, Холидэй - 12, Дуарте - 9, Мартин - 8, Крэйг - 6, Уонамэйкер - 5, Битадзе - 4, Бриссетт, Брогдон, Вашингтон, Джарро, Джексон, Лэмб, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
140 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Холмс - 23, Фокс - 21, Митчелл - 19, Барнс - 14, Халибёртон - 14, Харклесс - 10, Дэвис - 8, Мету - 3, Томпсон - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Лень, Рэмси
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 25, Болл - 24, Мартин - 12, Бриджес - 10, Розир - 9, Убре - 9, Макдэниелс - 7, Ричардс - 7, Пламли - 5, Смит - 2, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Тор
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