«Голден Стэйт» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан» с разницей «+41»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев с разницей в «+41» со счётом 126:85.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Джордан Пул – 26 очков и 1 подбор. Защитник Стефен Карри набрал 19 очков и совершил 3 подбора и 6 передач.

Наиболее результативный игрок «Нью-Орлеана» — литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 20 очков, 15 подборов и 4 передач.

Таким образом, «Нью-Орлеан» потерпел 6-е поражение кряду, а «Голден Стэйт» одержал 7-ю победу со старта сезона, оступившись лишь единожды в игре с «Мемфис Гриззлиз» (101:104 ОТ).

В других матчах, завершавших игровой день, «Портленд Трэйл Блейзерс» победил «Индиану Пэйсерс» (110:106), а «Сакраменто Кингз» разгромил «Шарлотт Хорнетс» (140:110).