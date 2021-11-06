В НБА установлен рекорд последних 25 лет

В Национальной баскетбольной ассоциации по итогам очередных матчей регулярного чемпионата был установлен рекорд последних 25 лет. Минувший игровой день стал первым в истории НБА за последние 25 сезонов, когда в нескольких матчах обе команды лидировали с разницей более чем в 20 очков. Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере».



«Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс» (98:113), отыгравшись с -21 по ходу встречи. Это самая крупная победа команды за последние 25 лет, в которой она отстала на 20+ очков.

«Лос-Анджелес Клипперс» по ходу матча с «Миннесотой Тимбервулвз» также отставал на 21 очко, а в итоге одержал победу с разницей +20. «Клипперс» стали четвёртой командой за последние 25 сезонов, которая проигрывала на 20 очков и затем победила с разницей в 20 баллов.