В НБА установлен рекорд последних 25 лет

В Национальной баскетбольной ассоциации по итогам очередных матчей регулярного чемпионата был установлен рекорд последних 25 лет. Минувший игровой день стал первым в истории НБА за последние 25 сезонов, когда в нескольких матчах обе команды лидировали с разницей более чем в 20 очков. Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере».
«Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс» (98:113), отыгравшись с -21 по ходу встречи. Это самая крупная победа команды за последние 25 лет, в которой она отстала на 20+ очков.
«Лос-Анджелес Клипперс» по ходу матча с «Миннесотой Тимбервулвз» также отставал на 21 очко, а в итоге одержал победу с разницей +20. «Клипперс» стали четвёртой командой за последние 25 сезонов, которая проигрывала на 20 очков и затем победила с разницей в 20 баллов.
- 6 ноября 2021
-
12:03
-
11:16
-
10:18
-
09:35
-
07:32
-
05:44
-
04:38
-
01:46
-
00:48
- 5 ноября 2021
-
23:53
-
23:02
-
22:14
-
21:43
-
20:21
-
18:38
-
17:46
-
17:06
-
16:41
-
15:37
-
14:47
-
13:55
-
12:51
-
12:03
-
11:34
-
10:24
-
09:25
-
09:00
-
08:10
-
06:52
-
00:47
- 4 ноября 2021
-
23:38
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:30