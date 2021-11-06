Джеймс Харден превзошёл достижения двух легенд НБА

32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден продолжает демонстрировать отличные показатели в НБА. Благодаря своей результативности в матче с клубом «Детройт Пистонс» Харден обошёл бывшего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Хьюстон Рокетс» Клайда Дрекслера в списке бомбардиров лиги. Теперь он на 32-м месте.



Кроме того, в матче с «Пистонс» Джеймс оформил трипл-дабл. Харден набрал 13 очков, совершил 10 подборов, а также отдал 10 передач.

Трипл-дабл стал для игрока 60-м в карьере. По этому показателю он обошёл легендарного Ларри Бёрда, заняв седьмое место в общем списке НБА.

Напомним, «Бруклин» на выезде обыграл «Детройт» со счётом 96:90, продлив выигрышную серию до 4 матчей.