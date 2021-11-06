Генеральный менеджер «Портленда» стал объектом расследования клуба
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Генеральный менеджер «Портленд Трейл Блэйзерс», президент клуба по баскетбольным операциям Нил Олши стал объектом расследования клуба, сообщает The Athletic. По информации источника, один из сотрудников «Портленда» сообщил о неправомерных действиях Нила Олши на рабочем месте. «Портленд» обратился к юридической фирме для проведения расследования.
В настоящий момент в клубе никак не комментируют данную информацию.
«Портленд» не самым лучшим образом начал регулярный чемпионат НБА сезона-2021/2022. После девяти матчей команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе четыре победы при пяти поражениях.
Лидирует на Западе «Голден Стэйт Уорриорз», одержавший семь побед в восьми матчах.
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