Генеральный менеджер «Портленда» стал объектом расследования клуба

Генеральный менеджер «Портленд Трейл Блэйзерс», президент клуба по баскетбольным операциям Нил Олши стал объектом расследования клуба, сообщает The Athletic. По информации источника, один из сотрудников «Портленда» сообщил о неправомерных действиях Нила Олши на рабочем месте. «Портленд» обратился к юридической фирме для проведения расследования.



В настоящий момент в клубе никак не комментируют данную информацию.



«Портленд» не самым лучшим образом начал регулярный чемпионат НБА сезона-2021/2022. После девяти матчей команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе четыре победы при пяти поражениях.

Лидирует на Западе «Голден Стэйт Уорриорз», одержавший семь побед в восьми матчах.