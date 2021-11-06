В НБА назвали главного виновника провала «Лейкерс» в этом сезоне

Издание CBS Sports провело анонимный опрос среди генеральных менеджеров команд, посвящённый причинам провала «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. Большинство менеджеров сошлись на мнении, что причиной неудач команды стал лидер коллектива Леброн Джеймс.
«Честно? Они не очень хороши. Не по стандартам Леброна и «Лейкерс». Они плохо организованы как команда. Леброн, как и всегда, привёл в команду кучу парней, с которыми он хотел играть вместо тех, с кем ему нужно было играть. Здесь та же история. Эту команду собирал не Роб Пелинка, в Леброн. Я не уверен, что он сможет наверстать упущенное. Честно говоря, они показывают дерьмовое выступление», — сказал первый генменеджер.
«Они не так хороши, как мы думали. И знаете, в чём проблема? Джеймс. Думаю, вы можете видеть, как Леброн стареет. Старый Леброн с точки зрения надёжности и прочности ушёл или почти ушёл. Он не может привести эту команду к победе в регулярном чемпионате, а она им нужна. Это не великая команда. И я не знаю, сможет ли он повести парней за собой в плей-офф. Мы видим, что его возраст даёт о себе знать», — добавил второй неназванный менеджер.
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