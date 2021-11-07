«Лейкерс» крупно проиграли «Портленду» и опустились за пределы зоны плей-офф на Западе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:90.



Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Малин Монк, набравший 13 очков.



В другом матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принима «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 121:117.



Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 38 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Трей Янг, набравший 31 очко.



Также «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» (107:104).