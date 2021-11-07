«Лейкерс» крупно проиграли «Портленду» и опустились за пределы зоны плей-офф на Западе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:90.
Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Малин Монк, набравший 13 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принима «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 121:117.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 38 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Трей Янг, набравший 31 очко.
Также «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» (107:104).
- 7 ноября 2021
-
08:34
-
05:44
-
02:54
-
00:30
- 6 ноября 2021
-
23:40
-
22:26
-
21:50
-
20:58
-
19:58
-
18:58
-
17:36
-
17:05
-
16:26
-
15:28
-
15:15
-
14:10
-
13:32
-
13:07
-
12:03
-
11:16
-
10:18
-
09:35
-
07:32
-
05:44
-
04:38
-
01:46
-
00:48
- 5 ноября 2021
-
23:53
-
23:02
-
22:14
-
21:43
-
20:21
-
18:38
-
17:46
-
17:06