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«Лейкерс» крупно проиграли «Портленду» и опустились за пределы зоны плей-офф на Западе

«Лейкерс» крупно проиграли «Портленду» и опустились за пределы зоны плей-офф на Западе
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:90.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Малин Монк, набравший 13 очков.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принима «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 121:117.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 38 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Трей Янг, набравший 31 очко.

Также «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» (107:104).

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Букер - 38, Камински - 16, Пол - 16, Краудер - 15, Шамет - 12, Бриджес - 8, Макги - 6, Джонсон - 4, Пэйн - 4, Надер - 2, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
Атланта Хоукс: Янг - 31, Коллинс - 26, Богданович - 18, Галлинари - 10, Реддиш - 10, Капела - 9, Хаертер - 7, Л. Уильямс - 4, Хантер - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Райт, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Нуркич - 15, Пауэлл - 13, Ковингтон - 12, Саймонс - 10, Литтл - 8, Макколлум - 7, Зеллер - 6, Нэнс - 4, Маклемор - 3, Браун - 2, Блевинс, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
Лос-Анджелес Лейкерс: Монк - 13, Энтони - 12, Ховард - 11, Думбуйа - 10, Ривз - 10, Уэстбрук - 8, Эллингтон - 8, Джордан - 6, Брэдли - 4, Бэйзмор - 4, Дэвис - 2, Рондо - 2, Ариза, Джеймс, Нанн, Хафф, Хортон-Такер
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Порзингис - 21, Баллок - 13, Брансон - 13, Финни-Смит - 9, Хардуэй-младший - 7, Нтиликина - 5, Пауэлл - 4, Браун - 2, Браун, Бёрк, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Шрёдер - 20, Уильямс - 16, Хорфорд - 14, Ричардсон - 13, Смарт - 7, Притчард - 2, Браун, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
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