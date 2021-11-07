Фантастический победный бросок Дончича с сиреной — момент для в НБА

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. На вершине рейтинга оказался невероятный победный трёхочковый бросок с сиреной защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче с «Бостон Селтикс» (107:104).

Победный трехочковый стал уже третьим для Дончича за карьеру в НБА. По этому показателю 22-летний словенский баскетболист сравнялся с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом и форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. Рекордсменом остаётся завершивший карьеру Винс Картер, на счету которого 5 победных трёхочковых.

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