Фантастический победный бросок Дончича с сиреной — момент для в НБА
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НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. На вершине рейтинга оказался невероятный победный трёхочковый бросок с сиреной защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче с «Бостон Селтикс» (107:104).
Победный трехочковый стал уже третьим для Дончича за карьеру в НБА. По этому показателю 22-летний словенский баскетболист сравнялся с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом и форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. Рекордсменом остаётся завершивший карьеру Винс Картер, на счету которого 5 победных трёхочковых.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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