ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев пятое поражение подряд во всех турнирах

ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Счёт матча 69:64 (13:18, 19:18, 15:14,22:14) в пользу подопечных Велимира Перасовича.

Армейцы захватили инициативу уже с первой четверти, совершив рывок 8:0. Оставшуюся часть стартового отрезка красно-синие также уверенно контролировали, не позволяя хозяевам площадки приблизиться к себе на расстояние менее чем в пять очков. С такой разницей команды и уходили на вторую четверть, которая в итоге получилась равной. Небольшое преимущество по её итогам имели уже баскетболисты УНИКСа.



С перевесом в одно очко в пользу казанцев завершились и третьи десять минут встречи. Победитель в итоге определялся на последних минутах заключительного игрового отрезка. Более удачливыми в нём оказались баскетболисты УНИКСа.

В составе победителей больше всего очков на счету Айзея Канаана (25). У ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражали Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг (по 15).

Отметим, что поражение от УНИКСа стало для армейцев пятым во всех турнирах.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Ранее в другом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» в упорной борьбе обыграл «Астану». Счёт матча 83:82.