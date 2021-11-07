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ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев пятое поражение подряд во всех турнирах

ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев пятое поражение подряд во всех турнирах
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ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Счёт матча 69:64 (13:18, 19:18, 15:14,22:14) в пользу подопечных Велимира Перасовича.

Армейцы захватили инициативу уже с первой четверти, совершив рывок 8:0. Оставшуюся часть стартового отрезка красно-синие также уверенно контролировали, не позволяя хозяевам площадки приблизиться к себе на расстояние менее чем в пять очков. С такой разницей команды и уходили на вторую четверть, которая в итоге получилась равной. Небольшое преимущество по её итогам имели уже баскетболисты УНИКСа.

С перевесом в одно очко в пользу казанцев завершились и третьи десять минут встречи. Победитель в итоге определялся на последних минутах заключительного игрового отрезка. Более удачливыми в нём оказались баскетболисты УНИКСа.

В составе победителей больше всего очков на счету Айзея Канаана (25). У ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражали Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг (по 15).

Отметим, что поражение от УНИКСа стало для армейцев пятым во всех турнирах.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 64
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Канаан - 25, Хезонья - 21, Браун - 8, Воронцевич - 5, Джекири - 4, Браун - 3, Зайцев - 2, Клименко - 1, Брэнтли, Жбанов, Комолов, Узинский
ЦСКА: Клайберн - 15, Лундберг - 15, Шенгелия - 11, Боломбой - 8, Курбанов - 6, Антонов - 4, Ухов - 3, Милутинов - 2, Ивлев, Фарид, Хоменко, Швед

Ранее в другом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» в упорной борьбе обыграл «Астану». Счёт матча 83:82.

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