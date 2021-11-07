Димитрис Итудис объяснился после антирекордной серии поражений во главе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (64:69). ЦСКА проиграл пять матчей подряд, что является худшей серией для команды с сезона-2000/2001 и худшим отрезком под руководством Итудиса.

«Это была упорная игра, в которой мы большую часть времени лидировали — 35 минут и 12 секунд, как видно из статистики. Поздравляем УНИКС, им удалось добиться победы. Они лучше попадали с трёхочковый дуги, использовали изоляции и открытые броски. Мы промазали немало открытых бросков и слишком часто теряли мяч, что позволило сопернику убегать на незащищённое кольцо.

В первой половине потери были нашей главной проблемой, мы отдали слишком много очков в переходах в нападение. Мы всё ещё находимся в процессе перезапуска, чтобы вернуть наших травмированных игроков. Продолжаем верить в то, что делаем, и победы придут», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.