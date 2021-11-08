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«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграли «Хьюстон»

«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграли «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:107.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 25 очков. У Стефена Карри— 20 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дже'Шон Тэйт, набравший 21 очко. У немца Даниэля Тайса — 14 набранных очков.

Стоит отметить, что «Голден Стэйт» добивается четвёртой победы кряду, «Хьюстон» же терпит поражение восьмой раз подряд.

Следующий матч гости проведут 11 ноября с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» 9 ноября примет «Атланту Хокс».

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 25, Карри - 20, Уиггинс - 16, Портер - 15, Пэйтон II - 10, Бьелица - 9, Тоскано-Андерсон - 8, Грин - 6, Ли - 4, Муди - 4, Луни - 3, Даутин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Томпсон, Уайзмен
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 21, Тайс - 14, Шенгюн - 12, Огастин - 11, Портер - 11, Грин - 9, Брукс - 7, Мартин - 7, Нваба - 6, Вуд - 4, Гаруба - 3, Кристофер - 2, Гордон, Мэтьюз, Никс, Уолл, Хаус
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