«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграли «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:107.



Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 25 очков. У Стефена Карри— 20 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дже'Шон Тэйт, набравший 21 очко. У немца Даниэля Тайса — 14 набранных очков.



Стоит отметить, что «Голден Стэйт» добивается четвёртой победы кряду, «Хьюстон» же терпит поражение восьмой раз подряд.



Следующий матч гости проведут 11 ноября с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» 9 ноября примет «Атланту Хокс».