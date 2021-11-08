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Рики Рубио установил новый рекорд НБА

Рики Рубио установил новый рекорд НБА
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио провёл блестящий матч с «Нью-Йорк Никс» (126:109), записав на свой счёт дабл-дабл (37 очков, 3 подбора и 10 передач). Как сообщает пресс-служба НБА, Рубио стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 35+ очков, реализовать 8+ дальних попыток и сделать 10+ передач, выйдя со скамейки.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Рубио в текущем регулярном чемпионате принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 13,7 очка, делая 6,8 передач и 3,4 подбора.

Испанец перешёл в «Кливленд» в прошедшее межсезонье. Ранее Рубио успешно защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз», «Финикс Санз» и «Юты Джаз».

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