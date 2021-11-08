«Лейкерс» предоставили новую информацию по статусу Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» предоставил информацию по травмам своих игроков перед матчем с «Шарлотт Хорнетс». Напомним, встреча «Лос-Анджелес» и «Шарлотт» начнётся 9 ноября в 06:30 мск.
»Энтони Дэвис (повреждение пальца на правой руке), Секу Думбуйа, Джей Хафф — под вопросом. Леброн Джеймс, Тэйлен Хортон-Такер, Кендрик Нанн и Тревор Ариза — не сыграют", — указано в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, сейчас Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости. Медицинский штаб «Лейкерс» хочет проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсировать процесс восстановления Джеймса.
Ранее в НБА назвали главного виновника провала «Лейкерс» в этом сезоне.
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