Кущенко: в Лиге ВТБ идёт перераспределение сил, предсказуемых матчей сейчас почти нет

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о перераспределении сил в чемпионате. Функционер отметил, что предсказуемых матчей практически не осталось.
«Сейчас мы видим перераспределение сил в Лиге ВТБ, которое происходит уже на протяжении последних полутора-двух лет — с момента, когда мы не доиграли сезон. И всё это из-за новых условий, которые влияют на весь спорт в целом и на баскетбол в частности. Посмотрите, какие плотные сегодня результаты, причём во всех матчах, которые сегодня прошли.
Практически во всех командах есть травмированные, многое зависит от функционального состояния коллективов. Практически каждый сезон в Европе уплотняется календарь. Какой-то менеджмент реагирует на это, а у кого-то просто нет возможностей. Очень сильно стали влиять на игру травмы — и не только в Лиге ВТБ, но и в других баскетбольных лигах. Тут важна и психологическая составляющая — чрезмерное желание хорошо защищаться, сыграть жёстко, желание победить. Думаю, что эти факторы перераспределяют расклад сил в лиге и теперь практически нет предсказуемых матчей», — цитирует Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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