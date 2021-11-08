«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» из одноимённого города одержал победу над пермской «Пармой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:65 в пользу нижегородского клуба.



Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой нижегородцы вышли вперёд на семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке «Парме» удалось отыграть большую часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:35 в пользу хозяев паркета.



В третьей четверти сильнее вновь оказался «Парма», вышедшая вперёд на три очка перед заключительной десятиминуткой. Однако в решающем игровом отрезке «Нижний Новгород» набрал 25 очков, позволив соперникам набрать лишь восемь баллов. Итоговый счёт встречи — 79:65 в пользу «Нижнего Новгорода».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 23 очка. В составе пермяков 12 очков на свой счёт записал Адас Юшкявичюс.