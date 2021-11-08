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«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
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«Нижний Новгород» из одноимённого города одержал победу над пермской «Пармой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:65 в пользу нижегородского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой нижегородцы вышли вперёд на семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке «Парме» удалось отыграть большую часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:35 в пользу хозяев паркета.

В третьей четверти сильнее вновь оказался «Парма», вышедшая вперёд на три очка перед заключительной десятиминуткой. Однако в решающем игровом отрезке «Нижний Новгород» набрал 25 очков, позволив соперникам набрать лишь восемь баллов. Итоговый счёт встречи — 79:65 в пользу «Нижнего Новгорода».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
79 : 65
Парма
Пермь, Россия
Нижний Новгород: Стребков - 23, Платонов - 16, Торопов - 12, Астапкович - 10, М. Кулагин - 5, Ганькевич - 4, Личутин - 4, Фрейманис - 4, Йованович - 1, Воронцов, Джонс, Карданахишвили
Парма: Юшкявичюс - 12, Жукаускас - 11, Жмако - 7, Параховский - 7, Забелин - 6, Платунов - 6, Мейерис - 5, Хилл - 5, Понитка - 4, Воронов - 2, Буланов, Шейко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 23 очка. В составе пермяков 12 очков на свой счёт записал Адас Юшкявичюс.

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