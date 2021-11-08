Один из лучших молодых игроков НБА получил разрыв мениска

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон получил разрыв мениска на левом колене, сообщает Hoops Rumors.



Секстон травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» в воскресенье. В ближайшее время игрок пройдёт дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли игроку операция. Срок восстановления 22-летнего Секстона станет известен позже.



Секстон был выбран под восьмым пиком на драфте НБА 2018 года и является одним из ключевых игроков в процессе перестройки «Кавальерс» наряду с Дариусом Гарлэндом и Эваном Мобли. «Кливленд» в этом сезоне сенсационно находится в верхней части турнирной таблицы с результатом 7-4. Секстон является самым результативным игроком команды, набирая в среднем 16,0 очка за игру.