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Один из лучших молодых игроков НБА получил разрыв мениска

Один из лучших молодых игроков НБА получил разрыв мениска
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон получил разрыв мениска на левом колене, сообщает Hoops Rumors.

Секстон травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» в воскресенье. В ближайшее время игрок пройдёт дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли игроку операция. Срок восстановления 22-летнего Секстона станет известен позже.

Секстон был выбран под восьмым пиком на драфте НБА 2018 года и является одним из ключевых игроков в процессе перестройки «Кавальерс» наряду с Дариусом Гарлэндом и Эваном Мобли. «Кливленд» в этом сезоне сенсационно находится в верхней части турнирной таблицы с результатом 7-4. Секстон является самым результативным игроком команды, набирая в среднем 16,0 очка за игру.

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