Действующие чемпионы НБА посетили Белый дом впервые за 5 лет

«Милуоки Бакс» стал первым чемпионом НБА за последние пять лет, посетившим Белый дом.



Действующий президент США Джо Байден решил возобновить традиционные приёмы, которые не проводились во времена администрации его предшественника Дональда Трампа. Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018), «Торонто Рэпторс» (2019) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020) отказались приезжать в Белый дом из-за несогласия с политикой Трампа. «Лейкерс» также сослались на пандемию коронавируса, которая в тот момент достигала пика в США.



«Бакс» посетили Белый дом в перерыве между матчами регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (7 ноября) и «Филадельфией Сиксерс» (9 ноября).

Фото можно посмотреть в «Твиттере» "Милуоки Бакс".