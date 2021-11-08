«Зенит» установил клубный и сезонный рекорды в Единой лиге ВТБ

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна Гурой» (97:80) реализовал 18 трёхочковых бросков.
Клуб из Санкт-Петербурга установил новый рекорд сезона по количеству дальних попаданий. Предыдущий рекорд принадлежал «Нижнему Новгороду», который реализовал 17 трёхочковых в игре с «Зелёна Гурой». Кроме того, 18 трехочковых попаданий — новый рекорд «Зенита» за всё время выступления в Единой лиге ВТБ.
7 дальних бросков реализовал Сергей Карасёв, 5 – Билли Бэрон, 3 – Денис Захаров, 2 – Миндаугас Кузминскас. Ещё один точный бросок на счету Игоря Вольхина. Сергей Карасёв стал самым результативным игроком матча. На счету форварда 25 очков, а 7 точных трёхочковых — повторение его рекорда карьеры.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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