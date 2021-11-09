«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан», «Майами» уступил «Денверу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:92.



Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличились Джош Харт и Йонас Валанчюнас (22 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 113:96.



Самыми результативными в составе победителей стали Уилл Бартон и Никола Йокич (25 очков). Лучшей результативностью в составе гостей отличился Джимми Батлер, набравший 31 балл.