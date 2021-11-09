«Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Сакраменто» уступил «Финиксу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 50 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Трей Янг (28 баллов).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:109.



Самым результативным в составе победителей стал Кэмерон Пэйн (25 очков). Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Харрисон Барнс, набравший 26 баллов.