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«Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Сакраменто» уступил «Финиксу»

«Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Сакраменто» уступил «Финиксу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 50 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Трей Янг (28 баллов).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:109.

Самым результативным в составе победителей стал Кэмерон Пэйн (25 очков). Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Харрисон Барнс, набравший 26 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 109
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Фокс - 24, Хилд - 14, Дэвис - 13, Митчелл - 12, Холмс - 7, Джонс - 4, Лень - 2, Мету - 2, Багли III, Вудард, Кета, Кинг, Рэмси, Томпсон, Халибёртон, Харклесс
Финикс Санз: Пэйн - 24, Букер - 18, Бриджес - 16, Пол - 16, Камински - 10, Шамет - 9, Макги - 6, Краудер - 5, Надер - 3, Джонсон - 2, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 50, Пул - 16, Уиггинс - 13, Ли - 11, Тоскано-Андерсон - 11, Бьелица - 7, Игуодала - 6, Луни - 6, Грин - 4, Пэйтон II - 2, Куминга - 1, Даутин, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен
Атланта Хоукс: Янг - 28, Коллинс - 19, Богданович - 17, Хаертер - 11, Хантер - 11, Луваву-Кабарро - 8, Райт - 7, Галлинари - 4, Дьенг - 3, Реддиш - 3, Капела - 2, Джонсон, Купер, Л. Уильямс, Мэйс, Оконгву, Хилл
Комментарии
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