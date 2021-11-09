Бен Симмонс изменил линию поведения в отношении «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс изменил свою позицию и встретился с рекомендованным клубом медицинским специалистом для обсуждения вопросов, связанных с психическим здоровьем, сообщает ESPN.



Симмонс не выходил на площадку в этом сезоне, ссылаясь на ментальные проблемы. Австралиец отказался принимать помощь клуба и пользовался услугами психолога, который предоставил ему профсоюз игроков НБА. В связи с этим «Филадельфия» возобновила практику штрафных санкций в отношении игрока за невыполнение контрактных обязательств и отказ принимать помощь клуба в решении проблем со здоровьем.



Пока неизвестно, будет ли Симмонс играть за «Филадельфию» в ближайшее время. Ранее «Сиксерс» начали вести переговоры с «Бостон Селтикс» по обмену форварда.