Бен Симмонс изменил линию поведения в отношении «Филадельфии»
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс изменил свою позицию и встретился с рекомендованным клубом медицинским специалистом для обсуждения вопросов, связанных с психическим здоровьем, сообщает ESPN.
Симмонс не выходил на площадку в этом сезоне, ссылаясь на ментальные проблемы. Австралиец отказался принимать помощь клуба и пользовался услугами психолога, который предоставил ему профсоюз игроков НБА. В связи с этим «Филадельфия» возобновила практику штрафных санкций в отношении игрока за невыполнение контрактных обязательств и отказ принимать помощь клуба в решении проблем со здоровьем.
Пока неизвестно, будет ли Симмонс играть за «Филадельфию» в ближайшее время. Ранее «Сиксерс» начали вести переговоры с «Бостон Селтикс» по обмену форварда.
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