Ламело Болл установил рекорд последних 40 лет в НБА
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл записал себе в актив 25 очков, 15 подборов и 12 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:126 ОТ).
Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 12 передач) в матче НБА. 20-летний Ламело набрал второй трипл-дабл за время выступления в лиге. Он стал седьмым игроком в истории организации «Хорнетс», которому удалось оформить более одного трипл-дабла в составе команды. Болл был признан лучшим новичком НБА в прошлом сезоне и проводит в лиге второй сезон.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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