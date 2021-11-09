Скотти Пиппен объяснил, почему назвал Майкла Джордана эгоистичным
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Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен объяснил, почему назвал Майкла Джордана эгоистичным. Напомним, в последнее время Пиппен регулярно совершает нападки на бывшего партнёра по команде.
«Почему я назвал Майкла эгоистичным? Да, Джордан был великолепным бомбардиром. Но многое из того, что он делал, было основано целиком на его индивидуальности. Однако баскетбол — командная игра.
Да, на самом деле наши отношения с Джорданом были не такими, как могло показаться на площадке. Мы всегда будем уважать друга друга как игроки, но между нами нет такой дружбы, как думали телевизионные болельщики», — рассказал Пиппен в интервью Good Morning America.
Ранее Пиппен назвал Джордана лицемерным и бесчувственным человеком.
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