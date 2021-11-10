Бен Симмонс прояснил позицию по поводу обмена из «Филадельфии» в «Бостон»

Обозреватель The Boston Globe Гэри Уошберн сообщил, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс заинтересован в переходе в «Бостон Селтикс».
«Заинтересован ли Симмонс в переходе в „Бостон“? Да, согласно источнику в лиге», — цитирует Уошберна NBA Central.
Ранее сообщалось, что клубы обсуждают различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» называется форвард Джейлен Браун.
Руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.
Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.
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