Раскрыты зарплаты Майка Джеймса, Алексея Шведа и ещё двух звёзд ЦСКА

Портал Basketnews опубликовал рейтинг самых высоких зарплат в клубах Евролиги. В список попали приблизительные данные, поскольку в Европе, в отличие от НБА, нет открытой информации о бюджетах клубов.

Самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, согласно этому рейтингу, является Никола Миротич, получающий в «Барселоне» около € 5 млн в год.

Игроки ЦСКА Никола Милутинов и Торнике Шенгелия делят пятую и шестую строчку с зарплатой € 2,5 млн за сезон.



Седьмое и восьмое места в рейтинге делят разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед и баскетболист «Монако» Майк Джеймс, зарплата которых составляет € 2,2 млн, причём часть этой суммы Джеймсу по-прежнему выплачивает ЦСКА.

Топ-10 зарплат Евролиги по версии BasketNews.



1. Никола Миротич («Барселона») — € 5 млн

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — € 3,2 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») — € 3,1 млн

4. Ян Веселы («Фенербахче») — € 2,8 млн

5. Торнике Шенгелия (ЦСКА) — € 2,5 млн

6. Никола Милутинов (ЦСКА) — € 2,5 млн

7-8. Алексей Швед (ЦСКА) — € 2,2 млн

7-8. Майк Джеймс («Монако») — € 2,2 млн

9. Уолтер Тавареш (»Реал») — € 2,1 млн

10. Николо Мелли («Милан») — € 2 млн

11-14. Костас Слукас («Олимпиакос») – € 1,8 млн

11-14. Ник Калатес («Барселона») – € 1,8 млн

11-14. Кори Хиггинс («Барселона») – € 1,8 млн

11-14. Нандо Де Коло («Фенербахче») – € 1,8-1,9 млн.