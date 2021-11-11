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Андрей Ватутин назвал условие, при котором может уйти с поста президента ЦСКА

Андрей Ватутин назвал условие, при котором может уйти с поста президента ЦСКА
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность ухода с занимаемой должности.

«Давайте так скажем — ещё одна победа в Евролиге заставит меня всерьёз задуматься: «А надо ли работать дальше?»

Это мероприятие – не для того, чтобы оправдаться. Это мероприятие – чтобы ответить на вопросы. Спорт и баскетбол – это не только счет на табло, это процесс. И эта встреча – новый элемент в данном процессе. Я не хочу, чтобы клуб выглядел как страус в известной позе. Мы не скрываемся от проблем, мы пытаемся ответить на вопросы болельщиков, дать больше понимания, но при этом наше главное желание – выиграть дальше, выиграть потом, а не организовывать мероприятия по таким поводам», – сказал Ватутин на прямой линии клуба.

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