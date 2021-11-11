«Орландо» уступил «Бруклину», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 90:123.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Терренс Росс (17 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 94:97.
Самым результативными в составе победителей стали Монтрезл Харрелл и Кайл Кузма (оба набрали по 22 очка). Лучшей результативностью в составе хозяев отличился испанец Рики Рубио, набравший 20 очков.
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