«Орландо» уступил «Бруклину», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 90:123.



Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Терренс Росс (17 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 94:97.



Самым результативными в составе победителей стали Монтрезл Харрелл и Кайл Кузма (оба набрали по 22 очка). Лучшей результативностью в составе хозяев отличился испанец Рики Рубио, набравший 20 очков.