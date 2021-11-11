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«Орландо» уступил «Бруклину», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»

«Орландо» уступил «Бруклину», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 90:123.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Терренс Росс (17 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 94:97.

Самым результативными в составе победителей стали Монтрезл Харрелл и Кайл Кузма (оба набрали по 22 очка). Лучшей результативностью в составе хозяев отличился испанец Рики Рубио, набравший 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
90 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Росс - 17, Бамба - 14, Вагнер - 10, Энтони - 10, Картер - 9, Хэмптон - 9, Саггс - 7, Браздейкис - 5, Океке - 4, Вагнер - 3, Харрис - 2, Айзек, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
Бруклин Нетс: Дюрант - 30, Олдридж - 21, Харден - 17, Бембри - 11, Картер - 10, Харрис - 9, Браун - 8, Миллз - 6, Миллсэп - 5, Шарп - 4, Томас - 2, Гриффин, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Рубио - 20, Гарлэнд - 19, Мобли - 19, Аллен - 13, Осман - 9, Стивенс - 6, Уиндлер - 3, Уэйд - 3, Окоро - 2, Валентайн, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Фалль
Вашингтон Уизардс: Кузма - 22, Харрелл - 22, Бил - 15, Динвидди - 11, Кисперт - 9, Нето - 7, Колдуэлл-Поуп - 5, Гэффорд - 4, Холидей - 2, Авдия, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Комментарии
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