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«Бостон» одолел «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Милуоки»

«Бостон» одолел «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 100:112.

Самым результативным в составе победителей стал Пэт Коннотон, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Деррик Роуз (17 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:88.

Самым результативными в составе победителей стал Джейсон Тейтум, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Скотти Барнс, набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Роуз - 22, Куикли - 18, Рэндл - 16, Бёркс - 14, Топпин - 14, Барретт - 9, Робинсон - 3, Уокер - 2, Фурнье - 2, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс
Милуоки Бакс: Коннотон - 23, Холидэй - 18, Портис - 17, Адетокунбо - 15, Аллен - 15, Оджелей - 9, Хилл - 8, Нвора - 4, Худ - 3, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 88
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Шрёдер - 20, Уильямс - 16, Ричардсон - 15, Смарт - 13, Хорфорд - 10, Лэнгфорд - 6, Уильямс - 2, Браун, Кантер, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Ванвлит - 16, Ануноби - 14, Трент-мл. - 14, Михайлюк - 10, Сиакам - 8, Ачиува - 3, Бэнтон - 2, Берч, Бонга, Буше, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Флинн, Шампани
Комментарии
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