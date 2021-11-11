«Бостон» одолел «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 100:112.



Самым результативным в составе победителей стал Пэт Коннотон, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Деррик Роуз (17 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:88.



Самым результативными в составе победителей стал Джейсон Тейтум, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Скотти Барнс, набравший 21 очко.