«Чикаго» на домашнем паркете обыграл «Даллас», «Мемфис» уступил «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлис» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 108:118.
Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Джа Морант (32 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:107.
Самым результативными в составе победителей стал Зак Лавин, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Кристапс Порзингис, набравший 22 очка.
Также «Хьюстон Рокетс» проиграл «Детройт Пистонс» со счётом 104:112.
«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победила у «Нью-Орлеан Пеликанс» (100:108).
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