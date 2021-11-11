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«Чикаго» на домашнем паркете обыграл «Даллас», «Мемфис» уступил «Шарлотт»

«Чикаго» на домашнем паркете обыграл «Даллас», «Мемфис» уступил «Шарлотт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлис» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 108:118.

Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Джа Морант (32 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:107.

Самым результативными в составе победителей стал Зак Лавин, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Кристапс Порзингис, набравший 22 очка.

Также «Хьюстон Рокетс» проиграл «Детройт Пистонс» со счётом 104:112.

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победила у «Нью-Орлеан Пеликанс» (100:108).

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
100 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 33, Валанчюнас - 25, Грэм - 18, Мёрфи - 5, Хэйс - 5, Джонс - 4, Харт - 4, Темпл - 3, Льюис - 2, Саторански - 1, Альварадо, Ингрэм, Лозада, Маршалл, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 27, Гилджес-Александер - 24, Базли - 14, Мускала - 12, Фэйворс - 9, Гидди - 7, Манн - 6, Уильямс - 4, Покушевски - 3, Робинсон-Эрл - 2, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Вуд - 20, Портер - 18, Тэйт - 14, Гордон - 11, Хаус - 8, Тайс - 6, Кристофер - 2, Мартин - 2, Брукс, Гаруба, Мэтьюз, Нваба, Никс, Огастин, Уолл, Шенгюн
Детройт Пистонс: Грант - 35, Каннингем - 20, Бей - 16, Олиник - 13, Джексон - 8, Лайлз - 7, Джозеф - 5, Стюарт - 4, Хейз - 4, Гарза, Джексон, Диалло, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Болл - 21, Вучевич - 18, Дерозан - 17, Карузо - 16, Грин - 7, Досунму - 7, Джонс - 6, Джонсон - 2, Браун, Брэдли, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
Даллас Маверикс: Порзингис - 22, Хардуэй-младший - 21, Дончич - 20, Брансон - 12, Пауэлл - 12, Браун - 5, Финни-Смит - 5, Грин - 4, Нтиликина - 4, Коли-Стайн - 2, Баллок, Браун, Бёрк, Клебер , Маклафлин, Марьянович, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Брукс - 20, Джексон - 19, Андерсон - 12, Адамс - 9, Мелтон - 7, Кончар - 4, Бейн - 2, Кларк - 2, Джонс - 1, Альдама, Калвер, Меррилл, Пон, Тийе, Тиллман, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Убре - 37, Хэйворд - 25, Болл - 12, Розир - 11, Бриджес - 10, Мартин - 7, Макдэниелс - 6, Пламли - 6, Ричардс - 4, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
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