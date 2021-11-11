«Чикаго» на домашнем паркете обыграл «Даллас», «Мемфис» уступил «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлис» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 108:118.



Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Джа Морант (32 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:107.



Самым результативными в составе победителей стал Зак Лавин, ему удалось набрать 23 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Кристапс Порзингис, набравший 22 очка.



Также «Хьюстон Рокетс» проиграл «Детройт Пистонс» со счётом 104:112.



«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победила у «Нью-Орлеан Пеликанс» (100:108).