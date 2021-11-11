«Голден Стэйт» выиграл пятый раз подряд и укрепился на вершине, «Лейкерс» дожали «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:110.



Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов на свой счёт записал Кевон Луни. В составе «Миннесоты» отличился Энтони Эдвардс, набравший 48 очков.



«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд и укрепил лидерство в Западной конференции.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Майами Хит». Встреча проходила в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 120:117.



В составе победителей 27 очков набрал Малик Монк. Трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 14 передач оформил Расселл Уэстбрук. Энтони Дэвис записал на свой счёт дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов на счету Эдриса Адебайо. Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Пи Джей Такер.