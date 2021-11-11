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«Голден Стэйт» выиграл пятый раз подряд и укрепился на вершине, «Лейкерс» дожали «Майами»

«Голден Стэйт» выиграл пятый раз подряд и укрепился на вершине, «Лейкерс» дожали «Майами»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:110.

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов на свой счёт записал Кевон Луни. В составе «Миннесоты» отличился Энтони Эдвардс, набравший 48 очков.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд и укрепил лидерство в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 35, Карри - 25, Пул - 14, Луни - 11, Портер - 10, Бьелица - 9, Грин - 7, Пэйтон II - 7, Тоскано-Андерсон - 5, Даутин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Томпсон, Уайзмен
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 48, Расселл - 18, Таунс - 17, Рид - 16, Беверли - 5, Бисли - 2, Вандербилт - 2, Макдэниелс - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Принс, Райт

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Майами Хит». Встреча проходила в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 120:117.

В составе победителей 27 очков набрал Малик Монк. Трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 14 передач оформил Расселл Уэстбрук. Энтони Дэвис записал на свой счёт дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов на счету Эдриса Адебайо. Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Пи Джей Такер.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 117
ОТ
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Монк - 27, Уэстбрук - 25, Дэвис - 24, Брэдли - 17, Эллингтон - 12, Энтони - 12, Бэйзмор - 2, Джордан - 1, Ариза, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард, Хортон-Такер
Майами Хит: Адебайо - 28, Хироу - 27, Лоури - 18, Робинсон - 12, Такер - 10, Батлер - 7, Винсент - 4, Дедмон - 4, Юртсевен - 3, Мартин - 2, Хаслем - 2, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Страс
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