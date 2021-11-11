В ЦСКА объяснили, почему не заполучили самого ценного игрока Евролиги в межсезонье

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал подробности переговоров с действующим самым ценным игроком (MVP) Евролиги разыгрывающим «Анадолу Эфес» Василие Мицичем в межсезонье. Кроме того, Ватутин опроверг предметный интерес к бывшему разыгрывающему «Зенита» Кевину Пангосу, который летом перешёл в «Кливленд».

«Мы не вели предметных переговоров с Кевином Пангосом. Ещё в концовке прошлого сезона агенты игрока всем заинтересованным дали понять, что его приоритет — подписание контракта с клубом НБА. В мае это стало известно. В итоге в сентябре Пангос подписал контракт с „Кливленд Кавальерс“. Я могу только поздравить Кевина с тем, что он реализовал свою мечту.

Василие Мицич был немного «ограниченным» свободным агентом. Он провёл великоленый сезон в «Анадолу Эфес». Было понятно, что «Эфес» приложит максимум усилий для того, чтобы он остался. Формально Василие был на рынке. У него действиетльно закончился контракт с «Эфесом», Понятно было, что его приоритет — «Анадолу Эфес». Я разговаривал с Мицичем на «Финале четырёх» Евролиги, летом мы общались с агентом. Это та ситуация, которая имели конец ещё до того, как контракт был подписан. Мы проявили интерес, но я бы не назвал вероятность трансфера высокой", — сказал Ватутин на прямой линии клуба.