Димитрис Итудис: ЦСКА снова и снова не хватает игроков

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
«Мы продолжаем наш путь и играем против очень серьезного соперника. «Маккаби» в последнее время наладил игру. В течение последнего месяца они играют все вместе, вместе тренируются и показывают очень хороший и конкурентоспособный баскетбол, особенно на выезде, но также и дома. У них есть серия побед, и они во многом полагаются на жесткость, хорошо организованную игру и качество, которое у них есть в каждом владении, когда они ожидают отличных действий от каждого игрока на разных позициях, индивидуально могут создавать броски для себя и товарищей по команде. Это команда, которую мы очень уважаем.
Что касается нас, то, как я уже сказал, мы находимся в процессе возвращения травмированных игроков и предоставления им игрового времени, хотим восстановить нашу химию. К сожалению, нам снова и снова не хватает игроков, но это факт, и такое происходит повсюду. Нас это ранит, но мы не собираемся использовать это как оправдание, мы выйдем и приложим все усилия, чтобы реабилитироваться перед нашими фанатами», — цитирует Итудиса официальный сайт московской команды.
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