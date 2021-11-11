Захар Ведищев обновил рекорд результативности в Еврокубке

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев набрал 14 очков (броски с игры – 5 из 7, трёхочковые – 4 из 6) за 11 минут на площадке в матче регулярного чемпионата Еврокубка против «Шлёнска» (98:68).
Ведищев обновил личный рекорд результативности в Еврокубке в первом матче после возвращения в строй после травмы.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Локомотива-Кубань».
Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум, набравший 22 очка. У «Шлёнска» больше всего очков на счету Трэвиса Трайса (14). Матч был приостановлена в первой четверти на 15 минут из-за технических неполадок на арене.
«Локомотив-Кубань» одержал четыре победы подряд в Еврокубке и возглавляет турнирную таблицу группы А. «Шлёнск» проиграл все четыре матча и находится на предпоследнем, девятом месте.
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