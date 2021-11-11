Джей Джей Редик: впервые в истории Леброн Джеймс стал похож на человека

Бывший баскетболист НБА Джей Джей Редик поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Я знаю Леброна с 15 лет, и впервые в истории он стал похож на человека. В послекдние два года он получал травмы, но не смог полностью восстановиться. И в этом сезоне он тоже начал с травмы. То, как он начал в этом году, очень напоминает мне 2018 год, когда он играл за „Кливленд Кавальерс“, — сказал Редик в эфире шоу First Take.



Напомним, Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости. Как сообщалось, медицинский штаб «Лейкерс» хочет проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсировать процесс восстановления Джеймса. По мнению экспертов, сроки восстановления баскетболиста составят от четырёх до восьми недель.

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