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Сыну легенды НБА дали шесть месяцев тюрьмы в США

Сыну легенды НБА дали шесть месяцев тюрьмы в США
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Адам Абдул-Джаббар, сын легендарного баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, признал себя виновным в нанесении ножевых ранений соседу в 2020 году, сообщает ABC. Суд признал Абдул-Джаббара-младшего виновным и приговорил к шести месяцам тюремного заключения и двум годам условного срока.

Абдул-Джаббар-младший был задержан правоохранительными органами 9 июня 2020 года. Конфликт обвиняемого с 60-летним соседом возник из-за мусорных баков, стоящих на подъездной дорожке между домами мужчин. В ходе конфликта Абдул-Джаббар неоднократно ударил мужчину, имя которого не разглашается, большим охотничьим ножом. Пострадавший получил перелом черепа и потерял много крови.

Адам Абдул-Джаббар признал свою вину и согласился с ужесточением приговора за нанесение тяжких телесных повреждений жертве. Ему могло грозить до десяти лет тюрьмы, если бы его признали виновным по всем пунктам обвинения.

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