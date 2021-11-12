«Торонто» победил «Филадельфию», «Юта» уступила «Индиане»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.



Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тайриз Макси (33 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:100.



Самым результативным в составе победителей стал Малкольм Брогдон, ему удалось набрать 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Донован Митчелл, набравший 26 очков.