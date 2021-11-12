«Торонто» победил «Филадельфию», «Юта» уступила «Индиане»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.
Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тайриз Макси (33 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:100.
Самым результативным в составе победителей стал Малкольм Брогдон, ему удалось набрать 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Донован Митчелл, набравший 26 очков.
- 12 ноября 2021
-
08:22
-
00:52
-
00:32
- 11 ноября 2021
-
23:47
-
23:15
-
22:53
-
22:44
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47
-
06:42
-
06:04
-
05:45
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42