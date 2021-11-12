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«Торонто» победил «Филадельфию», «Юта» уступила «Индиане»

«Торонто» победил «Филадельфию», «Юта» уступила «Индиане»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тайриз Макси (33 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:100.

Самым результативным в составе победителей стал Малкольм Брогдон, ему удалось набрать 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Донован Митчелл, набравший 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
100 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Митчелл - 26, Гобер - 19, Кларксон - 11, Пэскелл - 9, Богданович - 8, Уайтсайд - 8, Инглс - 7, Конли - 6, О'Нил - 4, Батлер - 2, Азубуике, Гэй, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 30, Макконнелл - 21, Мартин - 14, Тёрнер - 13, Дуарте - 11, Сабонис - 6, Холидэй - 6, Крэйг - 4, Лэмб - 4, Битадзе - 2, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, ЛеВерт, Уонамэйкер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харрис - 19, Карри - 15, Милтон - 12, Коркмаз - 9, Ньянг - 7, Грин - 6, Драммонд - 4, Рид - 4, Бэсси, Джо, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри, Эмбиид
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 32, Ануноби - 20, Трент-мл. - 20, Буше - 17, Барнс - 13, Михайлюк - 5, Ачиува - 4, Бэнтон - 4, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Сиакам, Флинн, Шампани
Комментарии
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