Один из лучших центровых НБА заразился коронавирусом

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Вучевич пропустит как минимум 10 дней и не сможет помочь команде в пяти матчах выездного турне по Западной конференции. В ближайшей игре лидирующий на Востоке «Чикаго» встретится с первой командой Запада «Голден Стэйт Уорриорз».



Вучевич должен сдать два подряд отрицательных теста на коронавирус, чтобы начался процесс выхода из карантина. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 черногорский баскетболист набирает 13,6 очка, 10,9 подбора и рекордные в карьере 4,3 передачи в среднем за игру.